В селе Новокаякент в Дагестане открыли памятник участникам СВО

Прообразом изображенного на монументе военнослужащего стал уроженец Каякентского района Мурад Закарьяев, который погиб в зоне проведения спецоперации

МАХАЧКАЛА, 10 января. /ТАСС/. Памятник участникам СВО торжественно открыли в селе Новокаякент в Дагестане с участием главы республики Сергея Меликова, сообщается в Telegram-канале главы региона.

Памятник, созданный за счет средств меценатов района, установили на Аллее Героев, расположенной на площади при муниципальной администрации.

На монументе изображен военнослужащий-участник СВО, прообразом которого стал уроженец Каякентского района Мурад Закарьяев. Он погиб, защищая боевых товарищей, за что посмертно награжден орденом Мужества.

"Они всегда будут в наших сердцах, в нашей памяти. Мы всегда будем гордиться их подвигом во благо России и Дагестана, во имя мирного неба. Соболезную тем, кто потерял своих близких, и хочу заверить - вы в своем горе никогда не будете одиноки", - обратился Меликов к родным военнослужащих во время открытия памятника.