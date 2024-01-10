10 января, 13:14
Военная операция на Украине

В селе Новокаякент в Дагестане открыли памятник участникам СВО

Прообразом изображенного на монументе военнослужащего стал уроженец Каякентского района Мурад Закарьяев, который погиб в зоне проведения спецоперации

МАХАЧКАЛА, 10 января. /ТАСС/. Памятник участникам СВО торжественно открыли в селе Новокаякент в Дагестане с участием главы республики Сергея Меликова, сообщается в Telegram-канале главы региона.

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Памятник, созданный за счет средств меценатов района, установили на Аллее Героев, расположенной на площади при муниципальной администрации.

На монументе изображен военнослужащий-участник СВО, прообразом которого стал уроженец Каякентского района Мурад Закарьяев. Он погиб, защищая боевых товарищей, за что посмертно награжден орденом Мужества.

"Они всегда будут в наших сердцах, в нашей памяти. Мы всегда будем гордиться их подвигом во благо России и Дагестана, во имя мирного неба. Соболезную тем, кто потерял своих близких, и хочу заверить - вы в своем горе никогда не будете одиноки", - обратился Меликов к родным военнослужащих во время открытия памятника. 

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РоссияМеликов, Сергей АлимовичДагестанВоенная операция на Украине