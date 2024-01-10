В Подмосковье могут ввести субсидии на тарифы ЖКХ после ЧП с отоплением в Климовске

Ремонтом квартир после аварии займется Госжилинспекция

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Власти Московской области прорабатывают вопрос введения субсидий на тарифы ЖКХ после инцидента с нарушениями в подаче тепла жителям микрорайона Климовск в Подольске. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Как ранее сообщал глава региона в Telegram-канале, жители микрорайона, которые пострадали из-за аварии, не будут платить за отопление в январе, а оплата за электричество будет считаться по декабрьскому платежу.

"Также работаем над тем, чтобы сделать субсидии на тарифы ЖКХ. На встрече (с жителями и активистами - прим. ТАСС) прозвучало предложение заменить их на единовременную выплату. Подумаем, как сделать лучше для жителей", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в настоящее время ведутся работы по подключению к отоплению последних многоэтажек в центральной части микрорайона.

"Будем капитально ремонтировать жилые дома в Климовске. Программу уже подготовили, в первую очередь наш Фонд капитального ремонта займется всеми инженерными коммуникациями и подвалами. Ремонтом квартир после аварии займется Госжилинспекция. Их стойка будет стоять в спортивном центре "Юность", можно будет обратиться к специалистам и заполнить заявление. Все батареи, которые в квартирах пришлось вырезать, установят бесплатно", - сообщил губернатор.

4 января в Подольске произошел прорыв теплотрассы, на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск, были обнаружены три утечки. Школы и детские сады были переведены на дистанционный формат.