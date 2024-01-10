На Алтае ограничили движение транспорта на двух участках дорог из-за гололеда и ветра

На участках также выставлены посты ГИБДД, работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов

БАРНАУЛ, 10 января. /ТАСС/. Ограничение движения для всех видов транспорта введено на двух участках дорог регионального значения в Алтайском крае из-за гололеда и порывистого ветра. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"Введено ограничение движения для всех видов транспорта на двух участках автодорог регионального значения: К-03 в границах Змеиногорского и Рубцовского районов; К-09 в границах Курьинского и Третьяковского районов. Причиной стали сложные метеорологические условия, порывистый ветер, гололедные явления", - сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что на участках выставлены посты ГИБДД, работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов, задействована дорожная техника.

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, 10 и 11 января в регионе прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящие в снег, отложение мокрого снега, гололед. Также возможно усиление ветра до 19-23 м/с, порывы до 29-30 м/с, местами до ураганных значений в 33 м/с.