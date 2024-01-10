На трех участках дорог Алтая ввели ограничение движения транспорта из-за дождя и ветра

На участках выставлены посты ГИБДД, работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов

БАРНАУЛ, 10 января. /ТАСС/. Ограничение движения для всех видов транспорта введено на трех участках дорог в Алтайском крае из-за дождя и ураганного ветра, скорость которого может достигать 33 м/с. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"По данным ФАД "Алтай" и Алтайавтодор введено ограничение для всех видов транспорта: А-321, от г. Барнаула до с. Кулунды, <…> А-322 "Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан" от с. Поспелиха до с. Веселоярск Рубцовского района (граница с Казахстаном), <…> К-21 "Рубцовск - Угловское - Михайловское" в границах Рубцовского района", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что ограничения введены в связи с осадками в виде мокрого снега, дождя, переходящего в снег, гололеда и метелей. Также сообщается об усилении ветра до 23 м/с, местами до ураганных значений в 33 м/с.

На участках выставлены посты ГИБДД, работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов, задействована дорожная техника, сообщили в главке МЧС.

Ранее на двух участках дорог регионального значения К-03 и К-09 в Алтайском крае было введено ограничение движения для всех видов транспорта из-за гололеда и порывистого ветра.