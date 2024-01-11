Филиалы Дома народов России открыли во всех четырех новых субъектах РФ

По словам руководителя Дома народов России Анны Полежаевой, филиалы сосредоточатся на работе по линии сохранения и популяризации традиционных семейных ценностей

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Филиалы Дома народов России официально зарегистрированы во всех четырех новых субъектах страны. Они помогут национальным объединениям в регионах наладить взаимодействие с органами власти и интегрироваться в российское социокультурное правовое пространство, сообщила ТАСС руководитель Дома народов России Анна Полежаева.

"На сегодняшний день все четыре филиала официально зарегистрированы. В 2024 году филиалы в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начнут активную работу наравне с действующим филиалом в ДНР. Филиалы помогут национальным объединениям наладить взаимодействие с органами государственной и местной власти и пройти путь, начиная с момента официальной регистрации организации и до фактической реализации мероприятий в рамках стратегии государственной национальной политики", - сказала она.

Полежаева напомнила, что филиал в Донецкой Народной Республике функционирует с марта 2023 года. Учреждение помогает интегрироваться в российское социокультурное правовое пространство всем национально-культурным организациям региона - это общественные организации русских, греков, белорусов, цыган, армян, болгар, поляков, татар, азербайджанцев, осетин, а также сирийское и латинское общества.

Как уточнила директор филиала Дома народов в ДНР Ирина Белякова, сейчас филиал работает как методический центр и помогает национальным организациям в процессе регистрации. Так, в регионе уже зарегистрированы национально-культурные организации русских, греков, белорусов и сирийцев.

Год семьи

По словам Полежаевой, филиалы в новых субъектах РФ в Год семьи сосредоточатся на работе по линии сохранения и популяризации традиционных семейных ценностей, работе с детьми и молодежью по части патриотического воспитания, сохранения исторической памяти, а также просвещения и образования.

"Эту традицию Дом народов России начал в прошлом году с шефства над Мариупольской школой №27 и работой с местным студенчеством. Основной функцией филиалов Дома народов России в новых регионах на сегодняшний день остается формирование связей между национально-культурными организациями и федеральными национально-культурными автономиями", - пояснила она.

22 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в РФ Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Председателем оргкомитета по проведению Года семьи Путин назначил вице-премьера РФ Татьяну Голикову.