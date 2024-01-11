В Югре на федеральной трассе ввели ограничение из-за сильного ветра

Максимально разрешенная скорость временно составляет 50 км/ч

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 января. /ТАСС/. Ограничение скорости движения введено из-за сильного ветра на федеральной автодороге "Югра" в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщается в телеграм-канале Управления автодорог Югры.

"В связи с наступившими неблагоприятными погодными условиями - сильный боковой ветер - на автомобильной дороге "Югра" Ханты-Мансийск - поселение Талинка 11-28 километры вводятся временные ограничения максимально разрешенной скорости в 50 км/ч", - сказано в сообщении.

По данным регионального гидрометцентра, в четверг в Югре прогнозируется в большинстве районов небольшой и умеренный снег, местами метель, а также ветер западных направлений 9-14 м/с с порывами до 18 м/с. Температура воздуха днем - до минус 35-40 градусов.