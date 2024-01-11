В городах Урала из-за сильных морозов отменили занятия в школах

Температура воздуха опустилась до минус 30 градусов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 января. /ТАСС/. Занятия в школах Уральского федерального округа переведены на дистанционное обучение из-за морозов до минус 30 градусов и ветра.

"Сегодня, 11 января, комитетом по делам образования отменяются занятия в школах города Челябинска с первого по девятый класс первой смены", - говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы Челябинска.

Также отменены занятия в Магнитогорске Челябинской области с 1 по 9 класс, где температура воздуха опустилась до минус 25 градусов. В ряде поселений Ханты-Мансийского автономного округа отменены занятия с 1 по 11 классы, где температура опускалась до минус 41 градуса, также в городах Урай, Советский, Нягань и Югорск дома остались ученики с 1 по 4 классы из-за морозов до минус 30 градусов.

Очные занятия отменены у первой смены в Тюмени и Кургане для учеников начальной школы из-за холодов до минус 27 градусов, а также с 1 по 7 классы в Новом Уренгое и с 1 по 6 классы в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа.