В заповедниках Бурятии в 2023 году побывали около 280 тыс. туристов

Министр туризма республики Алдар Доржиев отметил, что 11 января отмечается День заповедников и национальных парков

УЛАН-УДЭ, 11 января. /ТАСС/. Заповедники и национальные парки Бурятии приняли в 2023 году почти 280 тыс. туристов. Об этом сообщил в Telegram-канале министр туризма республики Алдар Доржиев.

"Крупнейшие заповедники Бурятии по итогам прошлого года приняли порядка 278,5 тыс. туристов", - написал Доржиев, напомнив, что 11 января отмечается День заповедников и национальных парков.

Он уточнил, что Тункинский национальный парк, который находится на границе Бурятии и Иркутской области, в горах Восточного Саяна, посетили 166,6 тыс. официально зарегистрированных туристов. В особо охраняемых природных территориях на восточном и северном берегах Байкала всего побывали 59,4 тыс. человек: в Забайкальском нацпарке - 55,7 тыс. путешественников, в Баргузинском заповеднике - 1 тыс., во Фролихинском заказнике - 2,6 тыс. туристов. Байкальский заповедник, расположенный на южном берегу Байкала, принял 52,5 тыс. туристов.

"Дата праздника выбрана не случайно - в этот день в 1917 году в России на территории нынешней Бурятии учрежден первый в нашей стране природный заповедник - Баргузинский соболиный заповедник", - отметил министр. В настоящее время в Бурятии насчитывает два национальных парка, три заповедника и три государственных природных заказника федерального значения, 13 природных заказников регионального значения, один природный парк, одна рекреационная местность, 62 памятника природы. "Эти особо охраняемые природные территории образуют каркас для развития экологического туризма в нашей республике", - добавил Доржиев.

Туризм в Бурятии - одна из ведущих отраслей экономики, главной точкой притяжения является озеро Байкал, также популярны горы Восточного Саяна, Тункинская долина, заповедные места и труднодоступные уголки на севере республики. Гостей привлекает Иволгинский дацан - центр буддизма в России, деревни, где проживают старообрядцы, а также другие локации и события, знакомящие с культурой и традициями народов Бурятии. В 2022 году регион посетили 430 тыс. туристов, остановившихся в отелях, гостиницах и гостевых домах, в 2023 году показатель, как ожидается, достигнет отметки в 600 тыс. человек. По неофициальным данным, ежегодно в Бурятию приезжают до 1 млн туристов, в том числе отдыхающих на Байкале "дикарями".