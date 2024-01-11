Авиарейс из Тюмени в Новосибирск задержан почти на сутки из-за неисправности

Плановое время вылета - 20:55 мск

ТЮМЕНЬ, 11 января. /ТАСС/. Вылет рейса в Новосибирск из аэропорта Рощино в Тюмени задерживается почти на сутки из-за технической неисправности судна. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

"10.01.2024 в аэропорту г. Тюмени (Рощино) задержан рейс 5356 по маршруту Тюмень - Новосибирск авиакомпании "Сибирь". Плановое время вылета рейса - 22:55 местного времени (20:55 мск). Причина задержки - техническая неисправность воздушного судна. Расчетное время вылета - 11.01.2024 в 19:00 местного времени (17:00 мск)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В прокуратуре добавили, что на рейс зарегистрировано 32 пассажира. Оказание услуг находится на контроле тюменского транспортного прокурора.