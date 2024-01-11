Финский вещатель не собирается бойкотировать "Евровидение" из-за петиции по Израилю

Ни одна страна еще не объявила бойкот, а Европейский вещательный союз не занял отдельной позиции по этому вопросу, объяснил представитель Yle Йере Нурминен

ХЕЛЬСИНКИ, 11 января. /ТАСС/. Финский общественный вещатель Yle не собирается бойкотировать конкурс "Евровидение", несмотря на петицию с призывом к бойкоту мероприятия в случае участия в нем Израиля. Об этом газете Helsingin Sanomat сообщил представитель Yle Йере Нурминен.

Ранее группа финских музыкантов в публичной петиции потребовала от Yle бойкотировать "Евровидение", если Израиль примет участие в песенном конкурсе. "Yle известно о петиции. Ее автор связался с нами, и мы пытаемся найти общее решение. Понятно, что ситуация в секторе Газа шокирует, огорчает и беспокоит многих", - сообщил Нурминен.

Финский вещатель не будет принимать решения отдельно от остальных стран.

"Мы поддерживали контакты с другими телерадиокомпаниями стран Северной Европы. В настоящее время, как сообщается, ни одна страна не объявила бойкот. Европейский вещательный союз (ЕВС) принимает решения о том, кто будет участвовать в "Евровидении". Пока что ЕВС не занял отдельной позиции по этому вопросу", - сообщил Нурминен.

В декабре 2023 года EВС сообщил британскому каналу Sky News, что Израилю будет разрешено участвовать в "Евровидении", несмотря на призывы в нескольких странах отстранить страну от конкурса.