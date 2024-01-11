Патриархия Грузии потребовала переписать икону Матроны Московской с изображением Сталина

В стране призывают изменить святыню тем, кто пожертвовал ее храму

ТБИЛИСИ, 11 января. /ТАСС/. Икона Матроны Московской, хранящаяся в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы - Самеба, на которой изображен Иосиф Сталин, должна быть переписана. Об этом говорится в заявлении Патриархии Грузии.

"Так как встреча Иосифа Сталина со Святой Матроной из-за недостаточных доказательств не включена в канонические тексты ее жизни, не признана Русской православной церковью, которая признала ее святой и провела специальное исследование в связи с этим вопросом, обязательным является поменять этот эпизод и учесть другие детали иконописания", - говорится в заявлении.

Патриархия призывает переписать икону тем, кто пожертвовал ее храму, в противном случае, церковь сама сделает это.

Экс-депутат парламента Грузии Георгий Канделаки в канун Рождества опубликовал видео из собора с изображением иконы, на одном из фрагментов которой можно увидеть Сталина и Матрону Московскую. Присутствие Сталина на иконе вызвало в грузинском обществе оживленную реакцию. Позже гражданская активистка Ната Перадзе опубликовала в соцсети кадры с иконой, испачканной синей краской. МВД Грузии возбудило дело по статье о хулиганстве Кодекса административных правонарушений.

В среду группа радикально настроенных граждан попыталась ворваться в дом, где проживает Перадзе, однако полиция помешала им это сделать. Они также требовали от правоохранителей задержать активистку по уголовной статье, которая предусматривает до года лишения свободы за незаконное препятствование в исполнении религиозных обрядов путем насилия, угроз, или оскорбления чувств верующих. Радикальная группа анонсировала митинг 13 января с требованием в адрес властей наказывать граждан за осквернение святынь.