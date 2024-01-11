В Москве выпустят карты "Тройка" с логотипом выборов президента РФ

Такие карты будут распространяться как и любые "Тройки" с другим дизайном

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Центризбирком РФ поддержал инициативу Мосгоризбиркома о выпуске транспортных карт "Тройка" с логотипом предстоящих президентских выборов. Позицию комиссии озвучила ее председатель Элла Памфилова.

"Мы к вам на согласование направили макет нашей единой транспортной карты "Тройка" с символикой, которая сейчас уже общеизвестна, с нашей галочкой. И я рада, что это нашло такой отклик", - заявила председатель МГИК Ольга Кириллова, участвуя в заседании Центризбиркома в режиме видео-конференц-связи, заметив, что прорабатывается идея размещения логотипа и на единых билетах.

Памфилова назвала отличной такую идею. "Это же в интересах избирателей, так что спасибо за инициативу. Руководство Москвы поддержало эту вашу идею, так что вперед", - сказала она.

Кириллова также уточнила, что такие карты будут распространяться как и любые "Тройки" с другим дизайном. "Способы покупки остались прежними", - уточнила она.

Логотип выборов выполнен в виде латинской буквы V в цветах российского флага с вертикальными полосами. Справа от буквы расположена надпись "Выборы президента России 15-17 марта 2024".