Для школьников Москвы провели около 20 экскурсий по проекту "Театральное закулисье"

В частности, в Театре кукол им. С. В. Образцова учащимся рассказали об истории мирового театра кукол, профессиях художника и бутафора

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Московские школьники побывали на 18 экскурсиях в театрах в рамках проекта "Театральное закулисье", который был запущен в начале этого учебного года, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"В рамках проекта "Театральное закулисье" состоялось 18 экскурсий для школьников. <...> Проект запустили в сентябре 2023 года для участников "Содружества школьных театров Москвы", в которое входит 690 театров в школах и колледжах. В них занимаются больше 22 тысяч детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья", - написал мэр.

В частности, в Московской театральной школе Олега Табакова дети сходили в учебный театр и на мастер-класс по подготовке актеров по системе Станиславского, а в Театре кукол им. С. В. Образцова школьникам рассказали об истории мирового театра кукол, профессиях художника и бутафора. В Музее МХАТ они увидели мемориальный кабинет В. И. Немировича-Данченко, гримерку К. С. Станиславского, изучили устройство сцены, добавил мэр.

"Сейчас многие из этих ребят готовятся к Московскому фестивалю школьных театров "Живая сцена". Заявки на участие в нем принимаются до 15 января. Победители получат гранты на развитие своих театров", - написал Собянин.