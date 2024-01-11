Для подготовки празднования 80-летия Победы создадут российско-сербский оргкомитет

Представители движения "Бессмертный полк России" подарили президенту Сербии подлинник фотографии "На митинге в честь освобождения Белграда выступает генерал Пеко Дапчевич"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Представители движения "Бессмертный полк России" (БПР) обсудили с президентом Сербии Александаром Вучичем вопросы создания российско-сербского организационного комитета по совместному празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба движения по итогам встречи в Белграде представителей БПР с Вучичем.

"На встрече были подняты вопросы подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и создания российско-сербского организационного комитета с участием представителей российских и сербских общественных организаций и движений. Это позволит объединить усилия гражданских активистов Российской Федерации и Республики Сербия для проведения совместных мероприятий по празднованию Великой Победы", - говорится в сообщении.

Во встрече приняли участие руководитель исполкома БПР Наталья Шадрина, генеральный координатор международного движения "Бессмертный полк" Мгер Аветисян и посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Президенту Сербии от "Бессмертного полка России" был подарен подлинник фотографии "На митинге в честь освобождения Белграда выступает генерал Пеко Дапчевич", сделанной 20 октября 1944 года единственной женщиной в известных советских фотокорреспондентов времен Великой Отечественной войны Ольгой Ландер.

Пеко Дапчевич является одним из легендарных командиров югославского сопротивления. В сентябре 2014 года в память о 70-летии освобождения сербской столицы советскими войсками один из белградских бульваров получил имя Пеко Дапчевича.

При освобождении Югославии погибли около 8 тыс. советских солдат и офицеров. Потери Сербии за время оккупации составили до 30% населения - около 1,7 млн человек. Партизанское движение Югославии сыграло значительную роль в борьбе с фашизмом, оттягивая на себя десятки дивизий вермахта в решающие моменты Второй мировой войны. Большие потери сербский народ понес в нацистских концлагерях: только в системе лагерей смерти Ясеновац были убиты до 700 тыс. человек.