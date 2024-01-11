Более 40 тыс. человек стали гостями усадьбы Деда Мороза в Москве на праздниках

В выходные 13 и 14 января в усадьбе состоится развлекательная программа, приуроченная к празднованию Старого Нового года

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Свыше 40 тыс. человек приняли участие в народных гуляньях, которые прошли в усадьбе Деда Мороза в Москве на новогодних праздниках, сообщили ТАСС в пресс-службе усадьбы.

"За время новогодних и рождественских праздников в гостях у Дедушки Мороза в его столичной резиденции побывали более 40 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в усадьбе идет подготовка к подсчету писем, отправленных Деду Морозу. В ноябре в парках Москвы, торговых центрах, учреждениях культуры были установлены более 200 красочных тематических почтовых ящиков. Сейчас ящики постепенно снимают, завершить подсчет писем планируется до 20 января.

В пресс-службе отметили, что некоторые письма получают статус "Социального письма" - это послания от многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно Дед Мороз исполняет более 150 желаний из такой почты.

Кроме того, каждый год в усадьбе проходит конкурс "Лучшее письмо для Деда Мороза", в этом сезоне оценка писем пройдет по двум творческим номинациям. В нем примут участие как дети и детские коллективы, так и взрослые. "Московский Дед Мороз признается, что для него самым важным является смысл письма, ведь любое послание - диалог с его автором, но самые необычно оформленные письма он также бережно хранит в своем кабинете. Конкурс продлится до 19 января, а уже 20 января письма пройдут предварительный отбор жюри. Самые талантливые в эпистолярном жанре получат приглашение от Деда Мороза приехать на церемонию награждения в его усадьбу", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в выходные 13 и 14 января в Московской усадьбе Деда Мороза состоится развлекательная программа, приуроченная к празднованию Старого Нового года. Гости увидят театрализованные постановки, выступления музыкальных групп, танцевальные номера, световые и барабанные шоу, смогут принять участие в квестах и интерактивных программах. Вход на территорию усадьбы свободный.