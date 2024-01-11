На ВДНХ стартовали дни Брестской области

На выставке представлены современные разработки ученых из Белоруссии в области сельского хозяйства, машиностроения, экспонаты из музеев, а также национальные предметы быта и одежда

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Дни Брестской области стартовали в Москве в павильоне Белоруссии на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума "Россия", передает корреспондент ТАСС.

"То, что сегодня по замыслу президента республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко здесь начинается цикл представления потенциала регионов Беларуси - особо знаково", - сказал на торжественном открытии мероприятия госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Гости экспозиции до 29 января смогут познакомиться с экономическим, промышленным, культурным и туристическим потенциалом области, а также с национальными традициями. На выставке представлены современные разработки ученых из Белоруссии в области сельского хозяйства, машиностроения, экспонаты из музеев, а также национальные предметы быта и одежда.

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой отметил хорошую организацию мероприятия. "То, что мы начинаем с Бреста - это здорово. <...> [Организаторы] подготовили очень хорошую программу не только на сегодня, но и в течение месяца, чтобы не только показать свой регион, но и чтобы подготовить яркое мероприятие, которое будет удивлять гостей", - сказал он, выступая на церемонии открытия.

На открытии Дней Брестской области присутствовали государственные деятели, общественные деятели, артисты и мастера из Белоруссии и России.