Более 500 заявок поступило в первые часы приема проектов на грантовый конкурс ПФКИ

В 2024 году совокупный объем поддержки проектов составляет 10 млрд рублей

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) в первые часы после запуска второго грантового конкурса 2024 года по поддержке проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий получил уже более 500 заявок. Об этом сообщил генеральный директор фонда Роман Карманов на пресс-конференции в ТАСС.

"Сегодня мы только объявили старт конкурса, но уже больше 500 заявок заведено в систему. Ажиотаж большой, творческие люди ждали этот конкурс", - сказал он.

Как напомнил Карманов, заявки на конкурс можно подать в период с 11 января по 20 февраля. "В связи с этим как всегда призываю не дотягивать до последнего дня. На последний день обычно приходится где-то половина всех неподдержанных заявок, которые обладают некоторым количеством ошибок, связанных со спешкой. Желательно до этого не доводить", - отметил он.

Результаты конкурса будут объявлены ориентировочно 11 июня, далее, с 1 июля по 31 декабря 2025 года, победители смогут реализовать проекты. "С момента победы и заключения договора с фондом в течение 18 месяцев можно свои проекты реализовывать", - добавил Карманов.

В этом году совокупный объем поддержки проектов составляет 10 млрд рублей. "Напомню, что 3,9 млрд рублей уже в первом конкурсе 2024 года были распределены, сейчас можно сделать вывод, какой объем поддержки на оставшийся год. Все, кто хочет победить, однозначно могут добиться победы", - заключил гендиректор ПФКИ.

Как ранее сообщили в пресс-службе фонда, на сайте ПФКИ к старту нового конкурса личные кабинеты зарегистрировали свыше 137 тыс. творческих команд. По результатам 11 завершенных конкурсов фонд поддержал более 7 200 проектов на общую сумму свыше 25,4 млрд рублей.