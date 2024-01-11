В парках Москвы пройдут народные гулянья по случаю старого Нового года

В частности, в парке "Фили" 13 января пройдет экскурсия "Новогодние традиции дореволюционной России"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Экскурсии, кинопоказы, хороводы и другие мероприятия пройдут в парках Москвы по случаю старого Нового года, сообщается на сайте мэра столицы.

"В столичных парках культуры и отдыха продолжают проходить зимние развлекательные мероприятия. Большинство из них можно посетить бесплатно. В эти выходные в Москве отметят старый Новый год", - говорится в сообщении.

В частности, в парке "Фили" 13 января пройдет экскурсия "Новогодние традиции дореволюционной России", участие бесплатное, по предварительной регистрации. А в саду "Эрмитаж" можно будет посетить фестиваль WinterFest, программа которого начнется в 13:00. В парке будет работать ледяной лабиринт, площадка для игры в плюшевые снежки, пройдут мастер-классы по чеканке монет, а также изготовлению новогодних носков и шапок. А на катке с искусственным льдом покажут ледовое шоу Ильи Авербуха с участием звезд мирового фигурного катания, вход на каток по билетам.

В музыкальном салоне Парка Горького 13 января с 11:30 до 13:30 для гостей прочитают лекцию о деле спасения летучих мышей, для посещения нужно зарегистрироваться. В субботу с 13:00 до 15:00 на "Катке FM" в парке Ходынское поле пройдут различные конкурсы, мастер-классы по фигурному катанию, выступления фигуристов и хоккеистов. 13 января в парке Дружбы будет организован кинопоказ картин из цикла "Заповедная Россия" Русского географического общества, зрители увидят документальные фильмы о природных комплексах "Кузнецкий Алатау" и "Галичья гора", а также о башкирском Шульган-Таше и Байкало-Ленском заповеднике.