Виталия Игнатенко наградили за выдающийся вклад в развитие отечественных СМИ

Бывший гендиректор ТАСС отметил, что журналистика остается "молодым делом", сколько бы лет ни прошло в профессии

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Журналистика была и остается "молодым делом", сколько бы лет ни прошло в профессии, но всегда необходимо помнить, как наше слово отзовется. Такое мнение выразил генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР), бывший гендиректор ТАСС Виталий Игнатенко на церемонии вручения премий правительства России в области СМИ за 2023 год.

Торжественная церемония с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина состоялась в зале наград Дома правительства РФ. Игнатенко удостоен награды за выдающийся вклад в развитие отечественных СМИ.

"Журналистика - дело молодое, сколько бы тебе ни было лет. Надо только всегда помнить некоторые базовые положения нашей профессии. Нам нужно, прежде всего, всегда чувствовать, как наше слово отзовется. Всегда знать, что наше российское телевидение - одно из лучших в мире, и именно оно приближает каждого человека к человечеству", - сказал он, получая награду.

Церемония традиционно состоялась в преддверии Дня российской печати, который отмечается 13 января. Премия правительства в области СМИ была учреждена в 2005 году. Она присуждается работникам и творческим коллективам российских, а также зарубежных средств массовой информации на русском языке за значительные профессиональные достижения. Премии направлены на развитие средств массовой информации и стимулирование профессиональной деятельности в этой области.