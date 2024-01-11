Полиция Варны задержала подозреваемого в повреждении памятника графу Игнатьеву

Ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу

СОФИЯ, 11 января. /ТАСС/. Полиция Варны заявила о задержании подозреваемого в нанесении повреждений памятнику российскому дипломату графу Николаю Игнатьеву в центре города, информирует Болгарское телеграфное агентство.

Сообщается, что подозреваемый в совершении преступления - 54-летний гражданин Болгарии, задержан на 24 часа и ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза, а материалы по уголовному делу переданы в прокуратуру.

В среду бронзовую фигуру графа Игнатьева сорвали с постамента и положили на землю. Представители властей, которые побывали на месте происшествия, сообщили, что памятник будет отреставрирован и установлен на прежнее место, а полиция выразила уверенность, что вандалы будут найдены и привлечены к ответственности. Посольство РФ в Софии осудило действия вандалов, отправив соответствующую ноту в болгарский МИД.

Памятник графу Игнатьеву открыли в Варне в 1906 году, а решение о его установке было принято городскими властями в 1902 году в знак благодарности к человеку, подписавшему в 1878 году Сан-Стефанский договор, вернувший Болгарию на политическую карту мира. Автором бюста был Жеко Спиридонов, выигравший конкурс, объявленный для болгарских скульпторов.

Возмущение из-за повреждения памятника высказали представителями партии "Возрождение" в декларации на первом в 2024 году заседании парламента страны.