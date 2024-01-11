Российский экологический оператор создал карту пунктов сбора елок

Ее добавили в сервис "Уберу"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) создал карту и добавил в сервис "Уберу" пункты приема елок после праздников, сообщает пресс-служба РЭО.

"Каждый год в России покупают не менее 1 млн живых елей, что составляет 3 тыс. тонн потенциальных отходов. Искусственные деревья хоть и многоразовые, но пока не подлежат переработке, зато натуральным красавицам после праздника можно подарить полезную вторую жизнь. Мы разработали специальную страницу с картой приема елок, а также добавили пункты приема живых елей на карту сервиса "Уберу" от РЭО. Их можно найти на сайте или в приложении "Уберу", - приводятся в сообщении слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева.

Как пояснили в РЭО, живые деревья после праздников существенно затрудняют погрузку отходов в мусоровозы, забивают мусорные баки и отправляются на полигоны. При этом для деревьев придумано полезное применение в благоустройстве, на фермах и в питомниках растений.

"В России уже не первый год есть практика раздельного сбора живых новогодних деревьев. В этом году мы соберем лучший опыт, а также места сбора елок, чтобы минимизировать экослед от самого семейного праздника в году", - добавил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.