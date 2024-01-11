Энергетики обеспечивают работу комплекса в условиях снегопада в Московском регионе

В постоянной готовности задействовали 1 198 человек и 363 единицы техники

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Специалисты ПАО "Россети Московский регион" обеспечивают надежную работу электросетевого комплекса в условиях ухудшения погоды. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В Московском регионе отмечаются сильный снег, метель, снежные заносы, ветер с порывами до 18 м/с. Несмотря на это, энергетики компании продолжают обеспечивать надежную работу электросетевого комплекса. В ближайшие часы также ожидается резкое понижение температуры окружающего воздуха", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в постоянной готовности находятся 303 бригады в составе 1 198 человек и 363 единицы спецтехники. При необходимости они будут задействованы в оперативном восстановлении электроснабжения.

"144 передвижных дизель-генераторных установок общей мощностью 49 995 кВт готовы в случае возможных аварийно-восстановительных работ обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых и объектов жизнеобеспечения, а также населения. Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному круглосуточному телефону "Светлой линии" 8-800-220-0-220, либо, написав виртуальному помощнику. Найти чат-бот можно в закрепленных сообщениях официального Telegram-канала "Россети Московский регион", - заключили в пресс-службе.