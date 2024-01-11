В Москве отреставрируют исторические барельефы Чижевского подворья

Работы проходят под руководством Мосгорнаследия и реализуются фондом Академии художеств

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Реставрация лепных барельефов парфюмерного магазина "Ралле и Ко" на Никольской улице запланирована при строительстве многофункционального жилого комплекса за счет инвестора в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Три барельефа ранее обрамляли вход в исторический парфюмерный магазин на углу дома 8/1 по Никольской улице. Они разрушались, скрытые фальш-фасадом, как и все здание. Сейчас инвестор реализует проект по редевелопменту площадки и планирует реставрацию исторических фасадов здания ансамбля "Чижевского подворья", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что три исторических барельефа после реставрации вернутся на прежнее место. Они изображают сюжеты из мифов о боге цветущих полей и благоухающих лесов - Пане и его возлюбленных нимфах. Реставрация проходит под руководством Мосгорнаследия и реализуется фондом Академии художеств.

"Проект редевелопмента, на территории которого находится комплекс, предполагает создание вокруг новых общественных пространств, пешеходных маршрутов, зон отдыха и музеев под открытым небом. Работы ведутся в рамках строительства жилого комплекса Nicole, расположенного в районе Китай-город по адресу: ул. Никольская, д. 8/1 (ЦАО)", - заключили в столичной мэрии.