В Москве на Никитском бульваре представили фотовыставку о городских вокзалах

Она продлится до 21 января 2024 года

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Выставка "Городские вокзалы Москвы", посвященная единым транспортным узлам, объединяющим метро, автомобильные и железные дороги, будет работать в сквере на Никитском бульваре до 21 января. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Для комфортного перемещения по городу важно не только построить метро и автомагистрали, а также реконструировать железные дороги, но и увязать все это в единую систему, которая позволит пассажирам совершать пересадки в комфорте и не теряя времени. Для этого в столице реализуется программа строительства московских городских вокзалов", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он отметил, что за 2023 год в городе реконструировано семь существующих остановочных пунктов, они стали городскими вокзалами: Лесной городок, Очаково, Площадь трех вокзалов, Тимирязевская, Крюково, Белорусская, Лианозово. "Еще шесть городских вокзалов в прошлом году построено фактически "с нуля": Марьина Роща, Ольгино, Кутузовская, Тестовская, Курский вокзал и Поклонная. В этом году работа по созданию удобных пересадок между разными видами транспорта на существующих станциях метро и железных дорог продолжится", - добавил заммэра.