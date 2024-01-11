Перевозки пассажиров на Московской железной дороге за 2023 год выросли на 3%

Услугами компании воспользовались более 748 млн человек

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Перевозки пассажиров на Московской железной дороге (МЖД) выросли на 3% за прошлый год, Московским центральным кольцом (МЦК) воспользовались более 156 млн человек. Об этом сообщается на официальном сайте МЖД.

"В январе-декабре 2023 года на инфраструктуре Московской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" - всего перевезено более 748 млн пассажиров, что на 3% больше показателя аналогичного периода предыдущего года. В том числе в пригородном сообщении отправлено 720,7 млн человек (плюс 2,8%), в дальнем следовании - 27,4 млн человек (плюс 11%)", - говорится в публикации.

Отмечается, что пассажирооборот с начала года увеличился на 6,2% к уровню прошлого года и составил 33,1 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении - 18,2 млрд пасс-км (плюс 1,7%), в дальнем следовании - около 15 млрд пасс-км (плюс 12,2%).

"В декабре 2023 года перевезено более 64 млн пассажиров, что на 0,2% больше показателя аналогичного периода предыдущего года, из них в пригородном сообщении отправлено 61,7 млн человек (минус 0,2%), в дальнем следовании - 2,3 млн человек (плюс 12,3%). Пассажирооборот в декабре составил 2,6 млрд пасс-км, что на 4,4% больше, чем за декабрь 2022 года, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 1,5 млрд пасс-км (минус 2,3%), в дальнем следовании - 1,2 млрд пасс-км (плюс 14,4%)", - добавили в МЖД.

Кроме того, на Московском центральном кольце за 12 месяцев 2023 года перевезено 156,2 млн пассажиров, что меньше на 1,4% показателей аналогичного периода прошлого года. Наибольшее количество пассажиров в 2023 году воспользовались станциями "Нижегородская" - 11,8 млн; "Площадь Гагарина" - 11,2 млн и "Ростокино" - около 11 млн.