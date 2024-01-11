В Дагестане на реализацию соцконтрактов в 2023 году потратили более 1 млрд рублей

Благодаря проекту социальную помощь получили свыше 6,5 тыс. человек

МАХАЧКАЛА, 11 января./ТАСС/. Объем средств, направленный на финансирование социальных контрактов в Дагестане в 2023 году, составил более 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития региона.

"Подвели итоги работы за 2023 год, анализ показывает, что на территории Республики Дагестан благодаря проекту "Социальный контракт" государственная социальная помощь нуждающимся гражданам оказана на сумму 1 050,4 млн рублей, улучшили свои жизненные условия 6 506 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2024 году в рамках проекта планируется заключить 4 665 контрактов.