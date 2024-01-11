Задержавшийся на 19 часов авиарейс Москва - Мурманск прибыл в аэропорт назначения

Как уточнили в "Аэрофлоте", во время ожидания в Архангельске пассажирам рейса предоставили гостиницу, питание и напитки

МУРМАНСК, 11 января. /ТАСС/. Авиарейс компании "Аэрофлот" из Москвы в Мурманск, который задержали на 19 часов, совершил посадку в пункте назначения. Причиной задержки стали погодные условия и отдых экипажа из-за норматива рабочего времени, сообщил "Аэрофлот" в официальном Telegram-канале.

"По соображениям безопасности командир воздушного судна, выполнявший рейс SU-1326 Москва - Мурманск принял решение о посадке на запасной аэродром в Архангельске, так как в аэропорту назначения при сильном боковом ветре коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе не соответствовал допустимым значениям. В настоящее время самолет с пассажирами перелетел из Архангельска в Мурманск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ожидание улучшения условий посадки в Мурманске привело к необходимости предоставить экипажу отдых, чтобы не превышать допустимый норматив рабочего времени, который строго соблюдается. Во время ожидания в Архангельске всем пассажирам рейса были предоставлены гостиница, питание и напитки.

Рейс SU-1326 Москва - Мурманск авиакомпании "Аэрофлот" должен был прибыть в пункт назначения 11 января в 00:20 мск, однако из-за погодных условий экипаж принял решение уйти на запасной аэродром в Архангельск. Из-за этого задержка рейса составила более 19 часов. Обратный рейс SU-1327 Мурманск - Москва отправился в пункт назначения около 22:00 мск с задержкой также около 19 часов.

Как уточняли ТАСС в пресс-службе авиаузла, аэропорт Мурманска 11 января продолжал работать в обычном режиме, несмотря на снегопад и сильный ветер, коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы был в пределах нормы. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил ТАСС, что обратился в транспортную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации с многочасовой задержкой рейса.