В экспортной партии рыбы из Хабаровского края выявили превышение ртути в три раза

Вес продукции сооставил более 8,7 тонны

ХАБАРОВСК, 12 января. /ТАСС/. Специалисты выявили превышение содержания ртути в партии рыбы от производителя из Хабаровского края, которую хотели поставить в Китай. Об этом сообщается на сайте приморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

"Подведомственным Россельхознадзору ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория" проведены исследования проб, отобранных от партии мороженого неразделанного краснопера общим весом более 8,7 тонны, заявленного на экспорт в КНР. В рыбе производителя из Хабаровского края установлено несоответствие по содержанию ртути", - говорится в сообщении. Концентрация превышена в 3,1 раза.

Продукция исследовалась на 25 показателей, имеющих значение для РФ и страны-импортера, включая показатели ветеринарно-санитарной безопасности, паразитологию, токсико-биохимические и другие. Обычно больше всего токсичных элементов накапливается в крупных хищных видах рыбы. Удалить ртуть с помощью кулинарной обработки невозможно. Накопление ртути ведет к развитию неврологических заболеваний, подавлению функций сердечно-сосудистой и иммунной систем.

Информация о результатах исследования внесена в автоматизированную систему в области ветеринарии "Веста". Сведения также поступили в центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии регионов и в другие ведомства.