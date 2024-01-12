В Новосибирске возвели корпус больницы, строительство которого заморозили почти на 30 лет

В частности, в здании будут оборудованы отделения функциональной диагностики и интенсивной терапии, операционные

НОВОСИБИРСК, 12 января. /ТАСС/. Возведение хирургического корпуса больницы № 34 в Новосибирске, строительство которого было законсервировано почти 30 лет, завершено. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Городская клиническая больница № 34 в Новосибирске получила новый корпус. Завершено строительство нового операционно-реанимационного корпуса ключевого медучреждения на левом берегу Новосибирска. В здании установлена большая часть медтехники, ведется монтаж "тяжелого" оборудования", - говорится в сообщении.

Шестиэтажное здание операционно-реанимационного корпуса размещается между существующими терапевтическим и главным корпусами больницы, которая обслуживает около 500 тыс. жителей города. Корпус рассчитан на 120 коек. В здании по проекту будут обустроены отделения функциональной диагностики, рентгено-диагностическое и эндоскопическое отделения, отделение диализа, интенсивной терапии, операционные, клинико-диагностическая лаборатория.

В новом лечебном корпусе планируется разместить реанимационные отделения на 42 койки, 6 операционных, единую диагностическую службу и единый приемный покой. Введение нового корпуса позволит разгрузить существующие, перевести в него отделение реанимации, все операционные, которые находятся в старых корпусах. Первый этаж будет задействован под приемный покой хирургического и терапевтического профилей.

Возводить здание начали еще в 1990-е годы, но стройка была приостановлена, а сам корпус законсервирован. Работы были возобновлены только в 2020 году. Ранее в пресс-службе правительства региона сообщали, что объект будет сдан в 2023 году.