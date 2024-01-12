На юге Сахалина объявили лавинную опасность

Она продлится до 15 января

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 января. /ТАСС/. Синоптики объявили об опасности схода лавин в восьми районах южной части Сахалина на 13-15 января. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"13 января лавиноопасно на территории муниципальных образований: Макаровский городской округ, Томаринский городской округ, Долинский городской округ, Холмский городской округ, Невельский городской округ, Анивский городской округ, Корсаковский городской округ" и город Южно-Сахалинск", - рассказали в управлении.

По информации синоптиков, 14 января опасность схода лавин сохранится в Долинском, Холмском и Невельском районах, 15 января - снова во всех восьми перечисленных районах.