В Подмосковье жители блокадного Ленинграда получат выплату к 80-летию освобождения города

Также в этом году ветеранам из блокадного Ленинграда доступен круглогодичный бесплатный проезд на поездах дальнего следования

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Более 630 ветеранов в Московской области, которые в годы Великой Отечественной войны проживали в блокадном Ленинграде, получат региональную выплату в размере 3 тыс. рублей к 80-летию освобождения города. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

"В Подмосковье проживает 638 ветеранов-жителей блокадного Ленинграда, которые получат единовременную выплату 3 000 рублей к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Дополнительно все блокадники получат федеральную выплату в 10 000 рублей", - привели в тексте слова министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе добавили, что в этом году ветеранам из блокадного Ленинграда доступен круглогодичный бесплатный проезд на поездах дальнего следования. Они могут бесплатно взять с собой одного сопровождающего. Эта федеральная мера поддержки также приурочена к празднованию.

27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.