В некоторых регионах Сибири ожидаются сильный ветер и метели

В Томской, Новосибирской и Кемеровской областях объявили штормовое предупреждение

ТОМСК, 12 января. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за ветра до 27 м/с и метелей объявлено 14-15 января в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях. В Красноярском крае и Республике Хакасия синоптики прогнозируют морозы до минус 37 градусов с 13 января, сообщили в региональных гидрометцентрах и главках МЧС.

"Днем 14 января и ночью 15 января по области и Томску ожидаются усиление ветра 18-23 м/с, местами порывы 25-27 м/с, снег, местами сильный, гололедные явления, отложение мокрого снега, метели, ухудшение видимости, на дорогах снежные заносы, гололедица", - сообщили в региональном главке МЧС.

В Новосибирске также 14 и 15 января ветер будет усиливаться до 23 м/с. Очень резко будет колебаться температура воздуха - от плюс 1 градуса в воскресенье днем до минус 22 градуса в ночь на 15 января, сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты кемеровского Гидрометцентра сообщают, что 15 января в регионе ожидается снег и метель с порывами ветра до 25 м/с и более. Температура воздуха опустится до минус 23 градусов.

По информации регионального главка МЧС, в Туве объявлено предупреждение об опасных погодных явлениях. 13 января в республике ожидается морозная погода, температура воздуха ночью местами составит до минус 37 градусов, на дорогах гололедица, ночью и утром туман. Также в горных районах региона сохраняется угроза опасности лавин.

Кроме того, синоптики обещают морозы на юге Красноярского края и в Хакасии. По данным среднесибирского УГМС, 13 января температура воздуха местами составит минус 37 градусов.