В регионах Центральной России ожидаются морозы до минус 30 градусов

Температура повысится на 5-10 градусов 15 января

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют похолодание в среднем на 10 градусов 13 и 14 января в регионах Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе во Владимирской, Воронежской, Рязанской, Тульской, Ярославской областях. В ночные часы ожидается до минус 25-30 градусов, днем - до минус 10-18 градусов, сообщили ТАСС в местных гидрометцентрах.

"На смену атлантическим циклонам в Воронежскую область приходит арктический антициклон, заток холодного воздуха. Поэтому в ночь на субботу температура воздуха понизится до 24 градусов мороза, днем она составит 14-19 градусов мороза. А в ночь на воскресенье температура воздуха понизится до 30 градусов мороза, днем уже окажет влияние атлантический циклон с северо-запада, усилится ветер до 8-12 м/с, и температура воздуха повысится до 10-15 градусов мороза", - рассказала дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Светлана Ткаченко.

До минус 29 градусов в ночные часы 13-14 января ожидается местами во Владимирской, Ивановской, Липецкой, Ярославской областях, в Калужской, Костромской, Рязанской, Тверской, Тульской - до минус 25-27 градусов. "13 января облачно с прояснениями, без существенных осадков, температура воздуха ночью - минус 24-29 градусов, днем - минус 15-20 градусов. 14 января температура воздуха ночью - минус 22-27 градусов, днем - минус 13-18 градусов", - отметили в гидрометцентре по Владимирской области.

В Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской, Тамбовской областях прогнозируется около минус 19-22 градуса, местами до минус 23-25 градусов. По данным сайта Гидрометцентра России, 15 января температура в регионах ЦФО повысится в среднем на 5-10 градусов.