Мурашко заявил, что в новых регионах восстановлено и оснащено более 170 медучреждений

Министр здравоохранения отметил, что "кадровое насыщение идет хорошими темпами"

МАРИУПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Более 170 медицинских учреждений восстановлено, отремонтировано и оснащено в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях в рамках реализации программы по модернизации системы здравоохранения. Об этом журналистам в Мариуполе сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня в рамках программы первое, что реализуется, - это восстановление инфраструктуры медицинских организаций, которая пострадала либо глубоко изношена. Более 170 учреждений сегодня уже восстановлено, отремонтировано, дооснащено оборудованием и работает в этих четырех субъектах", - сказал Мурашко.

Руководитель федерального Минздрава отметил, что программа предусматривает развитие нескольких ключевых направлений. Прежде всего это формирование системы оказания помощи пациентам с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также помощь матери и ребенку.

"Весь этот комплекс увязан еще и с кадровой политикой. Сегодня мы отмечаем, что приезжают новые специалисты, возвращаются рабочие места, [возвращаются специалисты,] ранее уехавшие по разным причинам. Сегодня кадровое насыщение идет хорошими темпами", - уточнил Мурашко.

Министр подчеркнул, что пока ведомство привлекает медицинских специалистов из других регионов России для помощи ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.