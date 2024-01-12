В Белоруссии 8 февраля начнется процесс по делу умершего пособника нацистов Катрюка

Он принимал участие в сожжении деревни Хатынь в марте 1943 года

МИНСК, 12 января. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии сообщил, что 8 февраля начнет рассмотрение уголовного дела по обвинению в геноциде в отношении умершего в Канаде пособника нацистов Владимира Катрюка.

"Верховный суд Республики Беларусь по первой инстанции 8 февраля 2024 года в 10:00 начнет судебное разбирательство по уголовному делу по обвинению Катрюка В. К. (1921-2015) в совершении преступления, предусмотренного ст. 127 УК (геноцид)", - говорится в сообщении суда.

Ранее генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил о направлении в Верховный суд уголовного дела в отношении Катрюка, который принимал участие в сожжении деревни Хатынь в марте 1943 года. Уголовное дело состоит более чем из 30 томов.

Проведение посмертных процессов в отношении нацистских преступников стало возможным после принятия в Белоруссии соответствующего закона, который в середине июля 2023 года был подписан президентом республики Александром Лукашенко.

Уроженец Северной Буковины, которая в настоящее время входит в Черновицкую область Украины, Владимир Катрюк в 1942 году вступил в организованный нацистской Германией 118-й вспомогательный батальон охранной полиции. Его подразделения участвовали в убийстве 22 марта 1943 года 149 жителей деревни Хатынь, ставшей одним из символов зверств фашистов и их пособников на белорусской земле. По свидетельствам очевидцев, Катрюк, перед сожжением Хатыни добивавший раненых жителей соседней деревни Козыри, расстреливал пытавшихся выбраться из горящего сарая хатынцев.

В 1944 году Катрюк дезертировал из карательного батальона, воевал с немцами в рядах французского Сопротивления, а в 1951 году по фальшивым документам уехал в Канаду, где получил гражданство. В ходе нескольких процессов канадский суд не признал доказанным участие карателя в военных преступлениях. Незадолго до его смерти в мае 2015 года Следственный комитет РФ призвал Канаду депортировать обвиняемого в геноциде Катрюка в Россию, однако Оттава запрос проигнорировала.