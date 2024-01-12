Более 185 тыс. туристов посетили курорты КЧР в новогодние каникулы

Турпоток в регион на новогодних каникулах вырос по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на 8%

Черкесск, 12 января. /ТАСС/. Курорты Карачаево-Черкесии в новогодние каникулы посетили свыше 185 тыс. туристов, рост по сравнению с предыдущим аналогичным периодом составил 8%, сообщили в региональном министерстве туризма и курортов.

"Курорты КЧР с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года включительно приняли 185 тысяч туристов. Курортный поселок Домбай посетили почти 87 тысяч человек, всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз" более 89 тысяч туристов", - сообщается в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что популярностью у гостей республики пользуются также туркомплексы "Медовые Водопады" и "Мара", каждый из которых посетили около 5 тыс. отдыхающих.

Как сообщили ТАСС в министерстве, "турпоток в регион на новогодних каникулах вырос по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на 8%".

"Главной новинкой новогоднего сезона стал туристический поезд "Лыжная стрела", который курсировал весь новогодний каникулярный период с Ростовской области и Краснодарского края в Черкесск, что значительно поспособствовало росту [числа] туристов на курортах КЧР. Постоянный рост туристического потока в новогодний период в наш регион и лояльность туристов связаны с развитием инфраструктуры горнолыжных курортов и работой над повышением уровня сервиса", - приводятся в сообщении слова министра туризма и курортов КЧР Расула Текеева.

Номерной фонд курортов КЧР в период зимних каникул был загружен на 100%.