Кабмин за 2023 год получил более 202 тыс. писем от россиян

Из них более 186,6 тыс. направили в электронной форме

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Правительство РФ за 2023 год получило более 202 тыс. обращений от граждан, из них почти 17 тыс. - в декабре, сообщается на сайте кабмина.

"Всего за 2023 год поступило 202 067 обращений (в том числе более 186,6 тыс. - в электронной форме), из них 2 138 коллективных с подписями 73 697 граждан", - говорится в сообщении.

За декабрь 2023 года в адрес кабмина было направлено почти 17 тыс. писем. Среди них лидировали обращения по международной тематике. На втором месте - хозяйственная деятельность, в том числе по теме строительства и ремонта дорог, а также насчет газификации населенных пунктов, уборки снега и транспортного обслуживания населения. Граждане также направляли жалобы и по теме ЖКХ: на перебои в тепло- и электроснабжении домов, на рост платежей за коммунальные услуги, критиковали работу управляющих компаний.

Как отметили в правительстве, в декабре выросло количество писем, посвященных теме защиты животных и необходимости усиления мер социальной поддержки инвалидов, многодетных семей. Чаще всего обращения в кабмин направляли жители Центрального и Северо-Западных округов, особенно Москвы и Санкт-Петербурга.

"За прошедший месяц поступило 523 ответа о результатах рассмотрения писем, в том числе 246 - из органов исполнительной власти субъектов", - сообщается на сайте кабмина. В 80 ответах говорилось о положительном решении вопросов, а по 416 обращениям гражданам даны разъяснения. "Факты, изложенные заявителями, подтвердились в 31 случае, 26 заявлений проверено с выездом на место, к ответственности привлечены 14 должностных лиц", - отмечается в сообщении.