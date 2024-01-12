В Сомали четверо украинцев попали в плен в результате нападения на вертолет ООН

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко указал, что на борту вертолета находились еще пятеро иностранцев

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Четверо граждан Украины находятся в плену у боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб" в Сомали. Они были членами экипажа вертолета ООН, на который было совершено нападение. Об этом сообщил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко.

"МИД Украины подтверждает захват четырех украинцев на территории Сомали, подконтрольной антиправительственным силам. Наши граждане были членами экипажа вертолета миссии ООН в Сомали, который потерпел крушение. Их личности установлены", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Николенко указал, что на борту вертолета помимо украинцев находились еще пятеро иностранцев. "Вертолет принадлежит украинской частной компании, которая выполняла контракт на перевозку по заказу ООН", - уточнил официальный представитель дипведомства.

10 января газета The Washington Post со ссылкой на источники в Могадишо сообщила, что боевики из радикальной группировки "Аш-Шабаб" захватили экипаж вертолета ООН, который совершил вынужденную посадку. Судя по всему, посадка была совершена из-за неполадки, которая могла привести к взрыву в воздухе. По одним данным, вертолет предназначался для переброски военнослужащих ООН и правительственной армии, по другим, он был предназначен для эвакуации нуждающихся в медицинской помощи.

Портал Garowe отметил, что террористы убили одного человека и шестерых взяли в заложники. По их данным, нападение было совершено в населенном пункте Хиндире, штат Галмудуг.

"Аш-Шабаб" ведет войну против правительства Сомали с 2006 года в попытке установить свое собственное правление на подчиненных территориях, преимущественно в центре и на юге страны. Правительству Сомали с 2022 года удалось вернуть под свой контроль часть территорий в центральном регионе страны.