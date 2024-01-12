В ЛНР объявили штормовое предупреждение из-за морозов

Ночью на территории региона прогнозируют до минус 27 градусов

ЛУГАНСК, 12 января. /ТАСС/. ГУ МЧС по Луганской Народной Республике объявило штормовое предупреждение на 13 января. Ночью на территории региона ожидаются морозы до 27 градусов. Об этом сообщает правительство ЛНР.

"Ночью и утром 13 января в Луганске и местами по территории ЛНР ожидается туман, изморозь, в отдельных районах - гололедно-изморозевые явления. <...> Также ожидается повышенная вероятность возникновения ЧС на дорогах и мороз до минус 27 градусов ночью", - говорится в сообщении.

МЧС прогнозирует вероятность происшествий, связанных с повреждением линий электропередачи и линий связи, падением деревьев и слабо укрепленных конструкций.