Несколько объектов Сочинского нацпарка из-за непогоды закрыли для туристов

КРАСНОДАР, 12 января. /ТАСС/. Посещение некоторых объектов Сочинского нацпарка, в том числе Агурского ущелья и водопадов, приостановили для туристов и отдыхающих в связи с непогодой, сообщила пресс-служба парка.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями и ожидаемыми осадками в виде снега, а также понижением температуры воздуха до минусовой отметки, несколько рекреационных объектов национального парка закрываются для посещения. Это Агурское ущелье и водопады, Змейковские водопады, гора Ахун, Волконское ущелье, экотропа Ажек, Ореховские водопады, Каскад водопадов", - говорится в сообщении с уточнением, что туристические объекты возобновят работу при установлении хорошей погоды.

На территории Сочи объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют в прибрежной части ливни, град, ветер, в горах - снегопады и лавинную опасность. Все службы города переведены на усиленный режим работы, круглосуточно функционирует оперштаб, в готовности на случай непогоды находятся более 1 тыс. специалистов, в резерве 400 единиц техники. Движение по дороге на "Большой Ахун" временно ограничено до улучшения погодных условий.

Сочинский национальный парк, основанный в 1983 году, расположен вдоль Черного моря. Общая площадь нацпарка - 208,6 тыс. га. Парк включает особо охраняемые зоны и несколько рекреационных знаковых объектов, пользующихся популярностью у туристов.