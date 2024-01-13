В России встречают Старый Новый год

Православные верующие отмечают праздник Обрезания Господня

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Так называемый старый Новый год традиционно празднуют в России в ночь с 13 на 14 января. Православные верующие в эти же дни, начиная уже с вечера субботы, встречают большие христианские праздники - день памяти святителя Василия Великого и праздник Обрезания Господня.

До 1918 года в России на эти дни приходились даты 31 декабря и 1 января, когда в стране и праздновалось новолетие. Тогда в Российской империи был распространен юлианский календарь, введенный древнеримским правителем Юлием Цезарем с 1 января 45 г. до н. э. Он на две недели "отставал" от григорианского календаря, который появился после реформы 1582 года Папы Римского Григория XIII, скорректировавшего возраставшую разницу между астрономическим и календарным годом. Именно по этому календарю к началу XX века жила Европа.

С приходом к власти большевиков в России также был утвержден так называемый новый стиль, при этом Русская православная церковь сохранила верность юлианскому календарю. Как отмечают священнослужители, старый Новый год - своего рода народный, а не церковный праздник, и как-то отдельно отмечать этот день в Русской православной церкви не принято.

В то же время в церковном календаре на 14 января (1 января по старому стилю) приходится "великий праздник" Обрезания Господня, который совпадает с днем памяти одного из наиболее известных отцов и учителей Церкви - святителя Василия Великого (ок. 330-379), архиепископа Кесарии Каппадокийской, проповедника и богослова.

Согласно Священному Писанию, на восьмой день после рождения Иисус Христос прошел обряд обрезания, который был обязателен в Израиле для всех младенцев мужского пола как знак следования завету Бога праотцу Аврааму и его потомкам. В соответствии с ветхозаветными правилами обрезание делало ребенка принадлежащим Богу и богоизбранному народу, являясь, по сути, предтечей новозаветного Крещения. При совершении этого обряда младенцу было дано имя Иисус (Спаситель), которое архангел Гавриил назвал Деве Марии в день Благовещения. Оно стало свидетельством служения Христа делу спасения мира и человечества.

По толкованию отцов Церкви, Бог-Сын, Иисус Христос принял обрезание, чтобы показать людям пример неукоснительного исполнения божественных установлений, а также чтобы никто впоследствии не сомневался в том, что он был не только Богом, но и истинным человеком. В Новом завете обряд обрезания плоти уступил место "обрезанию сердца Духом по вере в Господа Иисуса Христа", при котором человек освобождается от греха через таинство Крещения.