В Республике Алтай объявили штормовое предупреждение из-за ветра до 40 м/с

При сильном ветре спасатели рекомендуют воздержаться от дальних поездок и прогулок

ТАСС, 13 января. Штормовое предупреждение из-за сильного ветра местами до 40 м/с, мокрого снега и дождя объявлено в Республике Алтай с 14 по 15 января. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

"Штормовое предупреждение. По данным горно-алтайского ЦГМС, днем 14 января и ночью 15 января на территории Республики Алтай ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящие в снег, местами по северным районам сильный снег, метели, на дорогах сильная гололедица. <…> Усиление ветра местами до 18-23 м/с, местами порывы до 25-30 м/с, в гopax до 35-40 м/с и более", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, в Горно-Алтайске 13 января днем минус 7 градусов. Ночью столбик термометра покажет до минус 10 градусов.

При сильном ветре спасатели рекомендуют воздержаться от дальних поездок и прогулок, на улицах города обходить рекламные щиты, деревья и металлические конструкции.