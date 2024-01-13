Премьер-министр РФ назвал их профессию особенной

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил журналистов с Днем российской печати, выразив свою признательность и благодарность. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина РФ.

"Журналист - это во многом образ жизни и призвание. Особенная профессия, которая требует таланта", - говорится в тексте сообщения. Мишустин добавил, что необходима высочайшая концентрация, способности разбираться в разных сферах и умение нести ответственность за каждое слово.

Премьер отметил важность выполнения профессионального и нравственного долга, так как именно благодаря журналистам мир получает объективную картину событий.

"Сегодня многие из вас работают в зоне специальной военной операции, с риском для жизни делают репортажи, пишут о подвигах солдат и офицеров. И каждый раз, выполняя журналистский и нравственный долг, проявляют лучшие качества, самоотверженность, мужество", - подчеркнул премьер.

Мишустин пожелал журналистам творческих успехов, достижений, а также неизменного интереса читательской аудитории.

В тексте отмечается, что дата праздника была выбрана не случайно. По указу Петра I 13 января более 300 лет назад вышла в свет первая печатная газета "Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах".