Более 300 школьников из Белгородской области приехали на отдых в Пензу

Детей разместили в детском лагере "Звездочка" и на базе отдыха "Чистые пруды"

ПЕНЗА, 13 января. /ТАСС/. Более 300 школьников из Белгородской области прибыли утром в субботу на поезде в Пензу, их разместили в детском лагере и на базе отдыха. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

"Рано утром встретили поезд из Белгородской области. К нам, в безопасную российскую глубинку, с приграничных территорий прибыли 315 школьников с сопровождающими их преподавателями и воспитателями", - написал глава региона.

Детей разместили в детском лагере "Звездочка" и на базе отдыха "Чистые пруды". "Лично проверил условия проживания - комнаты комфортные, учебный процесс наладим, организуем досуг", - отметил Мельниченко. По его словам, для детей проведут спортивные и культурные мероприятия, регион предоставит необходимые для школьных занятий учебники, тетради и канцелярские принадлежности.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале проинформировал, что четыре ребенка, отправившиеся в Пензу, госпитализированы с признаками ОРВИ. Он отметил, что "никакой беды не произошло, просто зима и где-то подхватили в Белгороде болезнь" и что у родителей будет связь с врачами.

Ранее Гладков сообщил, что 1,3 тыс. детей из Белгорода планируется отправить на отдых в загородные лагеря в других регионах, в том числе в Тамбовскую, Воронежскую, Ярославскую, Калужскую области.