В Тбилиси проходит митинг за ужесточение наказания за осквернение святынь

Причиной стал инцидент с порчей иконы Матроны Московской

ТБИЛИСИ, 13 января. /ТАСС/. Представители Консервативного движения, духовенства, защитники традиционных ценностей проводят в Тбилиси у здания парламента Грузии митинг за ужесточение наказания за осквернение святынь. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места проведения мероприятия.

Поводом для митинга послужило то, что несколько дней назад в тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба облили краской икону Матроны Московской, на фрагменте которой изображена ее встреча с Иосифом Сталиным.

Начало митинга было анонсировано на 15:00 (14:00 мск), однако люди стали собираться раньше. Из-за большого количества протестующих пришлось перекрыть проспект Руставели. На месте дежурят усиленные наряды полиции. Митингующие требуют ужесточить существующее уголовное законодательство, а также наказать гражданскую активистку Нату Перадзе, которая первая опубликовала видео с облитой синей краской иконой. Участники митинга считают, что именно она совершила этот поступок.

Экс-депутат парламента Грузии Георгий Канделаки в канун Рождества опубликовал видео из Собора Святой Троицы - Самеба с изображением иконы, на одном из фрагментов которой можно увидеть Сталина и Матрону Московскую. Присутствие Сталина на иконе вызвало в грузинском обществе оживленную реакцию. Позже Ната Перадзе опубликовала в соцсети кадры с иконой. МВД Грузии возбудило дело по статье о хулиганстве Кодекса административных правонарушений.

10 января группа радикально настроенных граждан попыталась ворваться в дом, где проживает Перадзе, однако полиция помешала им это сделать. Они требовали, чтобы против активистки завели не административное, а уголовное дело. Позже в этот день глава юридического комитета парламента Анри Оханашвили сообщил, Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в ближайшее время инициирует законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за осквернение святынь.

Патриархия Грузии 11 января заявила, что икона должна быть переписана, так как факт встречи Иосифа Сталина со Святой Матроной не доказан и не признан Русской православной церковью, которая признала ее святой.