Между Минеральными Водами и Минском возобновили авиарейсы

Первый рейс выполнила авиакомпания "Азимут"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Пассажирские рейсы между Минеральными Водами и Минском, которые были приостановлены в марте 2022 года, возобновлены. Первый самолет вылетел из международного аэропорта Минеральные Воды имени М. Ю. Лермонтова.

Согласно информации на электронном табло, самолет вылетел в 08:10 мск. В белорусском аэропорту он приземлился в 13:23.

Рейс выполнила авиакомпания "Азимут".

Возобновить авиасообщение, которое было приостановлено из-за закрытия части воздушного пространства в России, в ноябре 2023 года предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.