Путин поприветствовал участников фестиваля бардовской песни "Покровский собор"

Президент отметил, что фестиваль достойно продолжает традиции бардовской песни

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам четвертого всероссийского фестиваля бардовской песни "Покровский собор".

"Авторская песня в нашей стране всегда была созвучна времени, пользовалась особой любовью слушателей разных поколений. И потому отрадно, что ваш фестиваль достойно продолжает замечательные традиции этого популярного музыкально-поэтического жанра, объединяет под своей эгидой большое число участников - как известных исполнителей, так и талантливую молодежь", - отметил глава государства в своем обращении.

"Убежден, что нынешний творческий форум станет ярким, по-настоящему праздничным событием, подарит всем присутствующим добрые, незабываемые впечатления", - добавил глава государства.

Президент пожелал участникам, гостям и организаторам фестиваля успехов и вдохновения.