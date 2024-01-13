В Калининград прибыл выдворенный из Латвии пенсионер Катков

Его встретили представители калининградского аэропорта и Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта

КАЛИНИНГРАД, 13 января. /ТАСС/. Пенсионер Борис Катков, выдворенный из Латвии под предлогом создания им угрозы национальной безопасности страны, прибыл самолетом из Санкт-Петербурга в Калининград. Об этом ТАСС сообщили в калининградском аэропорту Храброво.

Власти Псковской области встретили Каткова на границе РФ 13 января. Переночевав и отдохнув в Пскове, он отправился в Санкт-Петербург, а затем в Калининград.

"Борис Катков прибыл в Калининград самолетом из Санкт-Петербурга", - сообщили в калининградском аэропорту.

Его встретили представители калининградского аэропорта и Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта, где, как сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, Борис Григорьевич Катков работал с 2008 года. Многие годы он представлял БФУ в Риге. "Ректор Александр Федоров дал указания соответствующим службам университета об оказании ему [Каткову] всей необходимой поддержки, в том числе об обеспечении жильем. В ближайшее время ректор встретится с Борисом Григорьевичем для обсуждения его дальнейших профессиональных перспектив", - уточнили ТАСС в пресс-службе.

Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил ТАСС, что областные власти также готовы оказать пенсионеру всю необходимую помощь и поддержку. "Мы с удовольствием встретим Бориса Григорьевича, окажем ему самый радушный прием и наглядно покажем, чем отличается отношение к людям в нашей стране и в прибалтийских государствах", - сказал он.

12 января стало известно, что власти Латвии приняли решение о выдворении из страны 82-летнего пенсионера Бориса Каткова. Посольство России в Латвии выразило крайнее возмущение по этому поводу. В диппредставительстве добавили, что, согласно решению МВД Латвии, "пожилой человек был признан угрозой национальной безопасности и приговорен к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение". Вынесенный латвийскими властями вердикт дипломаты назвали "абсолютно антигуманным" и нарушающим принцип неразделения семьи, поскольку в Латвии у россиянина остались супруга, дети и внуки.