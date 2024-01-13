В центре Вашингтона тысячи людей вышли на пропалестинскую акцию

Манифестанты скандируют лозунги, призывая "положить конец геноциду в Газе" и "прекратить финансирование апартеида со стороны Израиля"

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Несколько тысяч человек принимают участие в пропалестинской демонстрации в центре столицы США всего в паре кварталов от Белого дома. Многочисленные манифестанты держат флаги Палестины, плакаты и транспаранты в поддержку сектора Газа и с призывами к американским властям прекратить оказывать помощь Израилю.

"Здесь несколько тысяч человек. Мы рассчитываем, что в акции протеста примут участие около 25 тыс. человек", - рассказала корреспонденту ТАСС представитель организации American Muslims for Palestine ("Американские мусульмане за Палестину"), которая стала одним из организаторов демонстрации. По его словам, акция проводится примерно через 100 дней после начала Израилем военной операции в Газе.

Протестующие скандируют лозунги, призывая "положить конец геноциду в Газе" и "прекратить финансирование апартеида со стороны Израиля". Они призывают привлечь власти еврейского государства к ответственности за "преступления против человечности" в палестинском анклаве. В акции принимают участие американцы со всей страны, в частности из штатов Висконсин, Миннесота, Техас и Флорида. Многим демонстрантам не хватает места на площади у сцены, они забираются на светофоры и размахивают палестинскими флагами.

Полиция перекрыла все четыре улицы, которые примыкают к площади. На месте дежурят десятки нарядов, правоохранители при этом не вмешиваются в происходящее. Митинг проходит мирно. После акции протеста ее участники отправятся к Белому дому, а затем вернутся на площадь Фридом-плаза.

В Вашингтоне не прекращаются манифестации, участники которых требуют от американских властей заставить Израиль прекратить операцию в Газе. В 2023 году тысячи пропалестинских демонстрантов прошли по центральным улицам города к Белому дому. Протестующие объявляли голодовку, прерывали слушания в Конгрессе, подвергались арестам на территории Капитолия. В ноябре несколько тысяч человек вышли на акцию солидарности с Израилем. Манифестация состоялась на Национальном молле - центральном бульваре столицы, где расположены Капитолий, главные музеи и исторические монументы Вашингтона.