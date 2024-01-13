В Харькове демонтировали еще один барельеф Пушкину

По информации "Деколонизация. Украина", это было последнее изображение поэта в городе

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Еще один барельеф, на котором изображен поэт Александр Пушкин, демонтирован в центре Харькова на станции метро, названной в честь творца. Об этом сообщается в Telegram-канале "Деколонизация. Украина".

Telegram-канал опубликовал фотографию со станции метро "Пушкинская", на одной из стен которой больше нет барельефа поэту. По данным "Деколонизация. Украина", это было последнее изображение Пушкина в городе.

Демонтированное в субботу изображение Пушкина украшало выход со станции метро. В пятницу на "Пушкинской" также демонтировали другой барельеф поэту, располагавшийся в зале станции.

В 2023 году в городе закрасили два мурала с изображением поэта. Вместе с тем мэр Харькова Игорь Терехов отказался переименовывать улицу и станцию метро, которые носят имя поэта.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В феврале 2022 года в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.